ОАЭ передали Украине 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок – Офис президента

Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок в рамках договоренностей о медицинской помощи, сообщается на сайте президента Украины в среду.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская на встрече с супругой посла ОАЭ госпожой Аль-Каабе поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине и сообщила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, который и будет их распределять по регионам.

Замруководителя Офиса президента также поздравила посольство ОАЭ в Украине по случаю Национального дня ОАЭ, который отмечается 2 декабря.