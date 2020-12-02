Санду созывает в четверг митинг против "узурпации власти" в Молдове Додоном

Избранная президентом Молдовы Майя Санду призвала своих сторонников в четверг выйти на акцию протеста "против узурпации власти" действующим президентом Игорем Додоном из-за законопроекта о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под контроля президента в подчинение парламенту.

"Это попытка узурпации власти - которая с одной стороны преследует цель сохранить в политическом плену одно из важнейших учреждений, с другой - аннулировать результаты голосования граждан", - заявила Санду на пресс-конференции в среду вечером.

Она сообщила, что узнала о том, что с подачи Игоря Додона социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под контроля президента в подчинение парламенту. По ее словам, парламентское большинство социалистов и партии "Шор" планирует принять закон на заседании парламента в четверг, сразу в двух чтениях.

"Режим Додона идет по стопам Плахотнюка (Владимир - беглый молдавский олигарх - "ИФ"), они пытаются грубо пренебречь голосом народа. Проиграв выборы президента, Додон идет на антидемократическое самоуправство. Человек, который не будет занимать государственную должность, хочет и далее контролировать коррупционные схемы, контролировать институты государства", - считает Санду.

По ее словам, "абсолютно ясно, что эта попытка не последняя" и "социалисты вместе с депутатами фракции "Шор" будут использовать парламент, чтобы бороться против собственного народа". Санду считает, что "таким образом преступная коалиция Додона и Шора стремится заблокировать полномочия президента".

"Мы будем защищать голоса граждан, будем противостоять ворам. Мы оспорим нарушение в Конституционном суде и попросим поддержки народа в защите демократии", - сказала избранный президент.

Она отметила, что побеседовала с "лидерами других политических партий".

"Мы пришли к выводу, что должны остановить эти нападки на Конституцию. С завтрашнего дня начинаем битву с теми, кто противостоит переменам. Они не верят в закон, у них нет ни чести, ни уважения к народу и государству. Мы дадим им понять, что страна принадлежит не им. Она принадлежит гражданам, которые четко сказали, что хотят перемен", - заключила Санду.

Во втором туре президентских выборов 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%.

Полномочия действующего президента Игоря Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.