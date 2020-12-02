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19:31 02.12.2020

НКРЭКУ усовершенствовала процедуру установления тарифов на тепло

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НКРЭКУ усовершенствовала процедуру установления тарифов на тепло

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря, внесла изменения в процедуру установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку.

"Целью принятия изменений является дальнейшее усовершенствование нормативно-правовых актов НКРЭКУ в части тарифообразования в сфере теплоснабжения", – говорится в сообщении на сайте регулятора.

Изменения в процедуру предусматривают детализацию требований к оформлению заявлений об установлении тарифов в зависимости от необходимых оснований. В частности, определены комплекты документов, прилагаемых к заявлению, в зависимости от следующих оснований:

- полный пересмотр всех составляющих структуры тарифа;

- пересмотр тарифа по упрощенной процедуре в случае выполнения всех обязательных условий;

- сохранение тарифа на новый регуляторный период на уровне действующего, если объем расходов не изменился;

- корректировка отдельных составляющих структуры тарифа;

- актуализация структуры тарифа путем перераспределения затрат между отдельными статьями без изменения уровня тарифа;

- установление тарифов на транспортировку тепловой энергии других владельцев тепловыми сетями лицензиата без пересмотра тарифов на тепловую энергию для собственных потребителей.

Изменения в процедуру предусматривают также смену 1 ноября года планируемого периода ежегодного срока подачи лицензиатом в НКРЭКУ заявления об установлении тарифа.

Еще одно изменение допускает возможность пересмотра тарифа в случае изменения присоединенной тепловой нагрузки, которая превышает 5% от учтенной.

 

Теги: #процедура #нкрэку #тарифы
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