Иранский совет стражей конституции одобрил план парламента по развитию ядерной отрасли

Иранский совет стражей конституции одобрил стратегический план по преодолению последствий международных санкций против Тегерана и развитию ядерной отрасли страны, сообщает агентство "Мехр".

Спикер иранского парламента Багер Галибаф уже официально уведомил об этом правительство, которое ранее выражало свое несогласие с планом. Так, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что план нанесет вред дипломатии страны.

План потребует от Организации по атомной энергии Ирана производить в год не менее 120 кг обогащенного на 20% урана, а также задействовать для обогащения не менее 1 тыс. центрифуг типа IR-2m.

Также предлагается ограничить доступ международных инспекторов на объекты ядерной отрасли Ирана.

Такое предложение было одобрено на фоне убийства в конце ноября видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. В Тегеране полагают, что за этим убийством стоят враги Ирана.