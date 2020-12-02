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19:24 02.12.2020

Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

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Рада просит Кабмин соединить ж/д-сообщением северные районы Луганской области с общей сетью УЖД

Верховная Рада обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой обеспечить железнодорожное сообщение северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги.

За соответствующее постановление № 4145 "Об обращении к Кабинету министров относительно объединения железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги" проголосовало 302 народных депутата.

Народные депутаты просят правительство обеспечить строительство и финансирование за счет госбюджета железнодорожной линии, которая соединит Кондрашевская-Новая - Лантратовка и Попасная - Сватово - Купянск.

Один из авторов проекта постановления Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа") на пленарном заседании отметил, что требование о финансировании строительства ветки железной дороги "дает возможность на любом этапе от проектирования до непосредственно строительства привлечь бюджетные деньги".

Он напомнил, что ранее проходила информация о "достигнутой договоренности с USAID (Агентство США по международному развитию), что это агентство профинансирует проектно-сметную документацию", о переговорах относительно финансировании проекта со стороны Франции, и о том, что инвестировать в строительство может и одна из китайских компаний.

"То есть, может, мы будем рассчитывать и на международных партнеров, но и собственное государство будет предпринимать шаги для своих граждан, - подчеркнул Горбенко.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на подконтрольной Украине территории Луганской области проходит лишь одна железнодорожная магистраль Попасная - Сватово - Купянск, которая входит в общегосударственную железнодорожную сеть. В то же время железнодорожная ветка Кондрашевская-Новая - Лантратовка длиной 250 км пролегает по северной части области и не имеет сообщения с другими областями, поскольку с одной стороны направлена в РФ, с другой - ведет на временно оккупированную территорию.

Отмечается, что вследствие такой ситуации восточные и северные районы области остались без железнодорожного сообщения с остальной территорией страны.

Населенные пункты Кондрашевская-Новая, Лантратовка, Попасная и Сватово находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области, Купянск - в Харьковской области.

Теги: #рада #донбасс #железная_дорога #кабмин
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