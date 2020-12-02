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18:48 02.12.2020

Рада создала ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине в 2020г

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Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности луганского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной военно-гражданской администрации.

За соответствующее постановление №4262 на заседании в среду проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно постановлению, ВСК будет осуществлять депутатский контроль за ходом досудебного следствия по уголовным производствам, открытым по фактам возникновения пожаров в июле и октябре 2020 года на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, проверит действия чиновников и подразделений правоохранительных органов по осуществлению превентивных мероприятий после пожара в июле 2020 года, которые могли бы исключить распространение огня на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов.

К полномочиям ВСК также относится установление обстоятельств, сбор информации, получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, которые имеют отношение к этому вопросу.

При наличии соответствующих оснований ВСК направит полученную информацию и сведения на рассмотрение в уполномоченные органы и будет инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Председателем ВСК стал народный депутат Руслан Горбенко, который вместе с о своим коллегой из фракции "Слуга народа" Максимом Ткаченко был автором проекта постановления о создании временной следственной комиссии.

Как сообщалось, в июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.

Теги: #вск #луганская_область
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