Профильный комитет перенес рассмотрение всех законопроектов о деятельности КС и рассмотрит их после вывода Венецианской комиссии - Совгиря

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рассмотрит законопроекты, связанные с организацией деятельности Конституционного суда Украины (КС), после заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса в Украине, сообщила заместитель главы комитета Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Комитет по вопросам правовой политики единодушно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного суда Украины, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса (после 12 декабря)", - написала Совгиря в среду в соцсети Facebook.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил комитет по вопросам правовой политики не рассматривать его законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" до получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса.