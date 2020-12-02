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17:52 02.12.2020

Дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в этом году - премьер

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Дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в этом году - премьер

Дата приезда миссии Международного валютного фонда должна быть оглашена в 2020 году, в то же время нынешняя заминка с прибытием миссии не должна сказаться на финансировании бюджетных расходов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году", - сказал он в интервью журналу "Корреспондент".

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", - добавил Шмыгаль.

Говоря о доходах госбюджета, премьер отметил отставание таможни от ожидаемых показателей по поступлениям в бюджет.

"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - прокомментировал Денис Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #мвф
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