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17:49 02.12.2020

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора

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В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о нарушениях в деле о присвоении имущества Национальной гвардии Украины со стороны Офиса генерального прокурора.

"Вечером 1 декабря 2020 года генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему вероятному участнику указанного преступления – бывшему должностному лицу государственной компании "Укрбуд".

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые", - подчеркивают в НАБУ.

Ранее в понедельник детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".

Как сообщалось, правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и т. п.

Теги: #набу #нацгвардия #прокуратура
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