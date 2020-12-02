Власти Львова не будут проводить масштабные мероприятия на Новый год и Рождество – вице-мэр

Власти Львова откажутся от проведения масштабных новогодних и рождественских мероприятий в пользу малолютных акций, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Подчеркну: город откажется от проведения масштабных мероприятий, как это было раньше. И призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. В то же время главный акцент будет на проведении небольших мероприятий, на небольших локациях, которые все равно дадут возможность людям почувствовать дух Рождества", - сказал Москаленко на брифинге в среду.

По его словам, рождественскую елку в этом году во Львов привезут из села Опаки Дрогобычского района. Ее высота – 18 метров. Елку начнут устанавливать 13 декабря, а зажгут традиционно 18 декабря.

Что же касается традиционной рождественской ярмарки в центре города, то пока горисполком не принял решения о ее работе. "Возможно, в этом ее и проведут, но в переформатированном варианте", - сказал Москаленко.