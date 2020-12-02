Мобильные бригады почти за неделю сделали более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через контакт-центр Минздрава

Мобильные бригады с 26 ноября осуществили более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра Ярослава Кучера.

Кучер отметил, что опция вызова мобильной бригады через обращение в контакт-центр в настоящее время работает в тестовом режиме.

"Операторы центра не являются врачами, так что не принимают решений о целесообразности выезда мобильных бригад. Такое решение берут на себя мобильные бригады на основе запроса в контакт-центр", - сказал он.

Кучер сообщил, что в течение месяца в национальный контакт-центр обратилось более 66 тыс. человек, 15,586 тыс. звонков были обработаны автоматическими системами, 50,899 тыс. - направлены на операторов. Для обработки в местных государственных администрациях было передано 6141 зарегистрированное обращение.

Больше всего обращений в контакт-центр поступило от жителей Волынской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской и Николаевской областей.

Наиболее актуальными были обращения по вопросам диагностики - 56,98% (7674 звонков), запросы относительно информации о COVID-19 - 19,36% (2607 звонков), самоизоляции и обсервации - 16,78% (2260 звонков) и вопрос от медицинских работников - 6,88% (926 звонков).

Как сообщалось, Минздрав объявил о запуске в тестовом режиме с 26 ноября 2020 года возможности вызова мобильных бригад для тестирования на COVID-19 через контактный центр министерства.