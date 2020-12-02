События

17:04 02.12.2020

Мобильные бригады почти за неделю сделали более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через контакт-центр Минздрава

2 мин читать
Мобильные бригады почти за неделю сделали более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через контакт-центр Минздрава

Мобильные бригады с 26 ноября осуществили более 180 выездов для забора тестов на COVID-19 по обращениям через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра Ярослава Кучера.

Кучер отметил, что опция вызова мобильной бригады через обращение в контакт-центр в настоящее время работает в тестовом режиме.

"Операторы центра не являются врачами, так что не принимают решений о целесообразности выезда мобильных бригад. Такое решение берут на себя мобильные бригады на основе запроса в контакт-центр", - сказал он.

Кучер сообщил, что в течение месяца в национальный контакт-центр обратилось более 66 тыс. человек, 15,586 тыс. звонков были обработаны автоматическими системами, 50,899 тыс. - направлены на операторов. Для обработки в местных государственных администрациях было передано 6141 зарегистрированное обращение.

Больше всего обращений в контакт-центр поступило от жителей Волынской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Херсонской и Николаевской областей.

Наиболее актуальными были обращения по вопросам диагностики - 56,98% (7674 звонков), запросы относительно информации о COVID-19 - 19,36% (2607 звонков), самоизоляции и обсервации - 16,78% (2260 звонков) и вопрос от медицинских работников - 6,88% (926 звонков).

Как сообщалось, Минздрав объявил о запуске в тестовом режиме с 26 ноября 2020 года возможности вызова мобильных бригад для тестирования на COVID-19 через контактный центр министерства.

Теги: #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:14 02.12.2020
Власти Львова не будут проводить масштабные мероприятия на Новый год и Рождество – вице-мэр

Власти Львова не будут проводить масштабные мероприятия на Новый год и Рождество – вице-мэр

16:02 02.12.2020
Бельгия начнет вакцинацию от коронавируса с 5 января – премьер Де Кроо

Бельгия начнет вакцинацию от коронавируса с 5 января – премьер Де Кроо

14:54 02.12.2020
Украина изучает возможность использования фининструментов UKEF для закупки британских тестов и вакцины - глава МИД

Украина изучает возможность использования фининструментов UKEF для закупки британских тестов и вакцины - глава МИД

14:12 02.12.2020
Украина хочет договориться со Швейцарией о проекте создания бюджетного аппарата ИВЛ в ответ на вызовы СОVID-19

Украина хочет договориться со Швейцарией о проекте создания бюджетного аппарата ИВЛ в ответ на вызовы СОVID-19

14:09 02.12.2020
Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

12:38 02.12.2020
В Киеве за время пандемии коронавирусом заразились более 3 тыс. медиков, есть случаи повторного заражения – Кличко

В Киеве за время пандемии коронавирусом заразились более 3 тыс. медиков, есть случаи повторного заражения – Кличко

12:27 02.12.2020
Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

11:14 02.12.2020
В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 149 человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 149 человек – командование Медсил

10:27 02.12.2020
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

10:06 02.12.2020
Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в этом году - премьер

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора

ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории

ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

В Запорожской области возле стратегического госпредприятия обнаружен схрон с артиллерийскими минами - СБУ

Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

Рада продлила на полгода работу ВСК по расследованию фактов возможной коррупции во власти, приведших к убыткам госбюджета

Суд продовжив на рік розслідування щодо організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році - адвокат Порошенка

Правительство Украины дало добро на сбор данных для мониторинга гендерного равенства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА