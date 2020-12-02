События

16:02 02.12.2020

В Запорожской области возле стратегического госпредприятия обнаружен схрон с артиллерийскими минами - СБУ

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В Запорожской области возле стратегического госпредприятия обнаружен схрон с артиллерийскими минами - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Запорожской области тайник, где хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы обнаружили арсенал в лесополосе недалеко от областного центра. Схрон был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

Теги: #запорожская_область #сбу
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