Бельгия начнет вакцинацию от коронавируса с 5 января – премьер Де Кроо

Бельгия начнет вакцинацию от COVID 19 с 5 января.

Об этом в среду в интервью VRT NWS сообщил премьер-министр стране Александр Де Кроо (Alexander De Croo): «Выглядит так, что мы можем начать вакцинацию 5 января», - сказал он.

По словам бельгийского премьер-министра, стратегия вакцинации будет определена и обнародована в ближайшие дни. «Важно, чтобы она была совершенно правильной. Наша страна будет готова, когда вакцины будут доставлены и одобрены», - отметил Де Кроо.

При этом он подчеркнул, что вакцинация 11 миллионов бельгийцев займет некоторое время. «Начнут с определенных категорий, а затем будут работать по графику».

Какие группы получат приоритет, будет определено в ближайшее время.

Соседняя страна Нидерланды заявили о готовности начать вакцинацию 4 января.