События

15:46 02.12.2020

Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

1 мин читать
Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

35-летний житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"На основании оценки рисков пограничники инициировали совместную с сотрудниками таможни углубленную проверку транспортного средства. В микроавтобусе группа обнаружила скрытые от погранично-таможенного контроля несколько пакетов с нанизанными на нитку обработанными камнями (скорее всего - янтаря) различного размера и фракций. По одному килограмму кораллов из "солнечного камня" находились под тряпками в нишах правой и левой передней двери. Пять килограммов похожих украшений перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще один пакет с двумя килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

А погранслужбе отметили, что украшения, которые пытались вывезти из Украины с нарушением требований законодательства, изъяли. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.

Теги: #янтарь #госпогранслужба #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 30.11.2020
На границе с РФ задержана партия контрабанды на 9 млн грн: изъяты духи, элитные часы и тесты на COVID-19 – Госпогранслужба Украины

На границе с РФ задержана партия контрабанды на 9 млн грн: изъяты духи, элитные часы и тесты на COVID-19 – Госпогранслужба Украины

14:05 28.11.2020
На границе с РФ задержан гражданин Германии, которого разыскивал Интерпол – Госпогранслужба Украины

На границе с РФ задержан гражданин Германии, которого разыскивал Интерпол – Госпогранслужба Украины

10:04 27.11.2020
Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

04:59 27.11.2020
В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

В аэропорту "Борисполь" задержаны двое граждан Украины пытавшиеся контрабандой ввезти бриллианты на около 15 млн грн

14:02 26.11.2020
Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

Оператор "Russia today" не смог попасть в Украину и получил запрет въезда на 3 года - Госпогранслужба

11:54 26.11.2020
РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

РФ отправила в ОРДЛО 100-й нелегальный "гумконвой" – Госпогранслужба Украины

19:55 24.11.2020
Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

15:07 23.11.2020
Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

Украинские пограничники спасли гражданина Турции возле здания украинского посольства в Анкаре

17:11 22.11.2020
Подозреваемый в изнасиловании, которого разыскивали 4 года, задержан при возвращении из РФ – Госпогранслужба

Подозреваемый в изнасиловании, которого разыскивали 4 года, задержан при возвращении из РФ – Госпогранслужба

14:56 21.11.2020
На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

Рада продлила на полгода работу ВСК по расследованию фактов возможной коррупции во власти, приведших к убыткам госбюджета

Суд продовжив на рік розслідування щодо організації контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році - адвокат Порошенка

Правительство Украины дало добро на сбор данных для мониторинга гендерного равенства

Украина изучает возможность использования фининструментов UKEF для закупки британских тестов и вакцины - глава МИД

Суд продлил на год расследование по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году - адвокат Порошенко

Кабмин одобрил привлечение EUR100 млн от ЕИБ для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение"

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Украина и далее будет финансировать защищенные расходы своевременно – премьер

В Харькове задержана группа наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА