Житель Черновицкой области нелегально вез из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря - Госпогранслужба

35-летний житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти из Украины в Румынию 9кг украшений из янтаря, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"На основании оценки рисков пограничники инициировали совместную с сотрудниками таможни углубленную проверку транспортного средства. В микроавтобусе группа обнаружила скрытые от погранично-таможенного контроля несколько пакетов с нанизанными на нитку обработанными камнями (скорее всего - янтаря) различного размера и фракций. По одному килограмму кораллов из "солнечного камня" находились под тряпками в нишах правой и левой передней двери. Пять килограммов похожих украшений перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще один пакет с двумя килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

А погранслужбе отметили, что украшения, которые пытались вывезти из Украины с нарушением требований законодательства, изъяли. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.