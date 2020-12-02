Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

Российские наемники на Донбассе с полуночи дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 текущих суток зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.