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15:31 02.12.2020

Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

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Российские наемник нарушили режим тишины возле Водяного – Минобороны

Российские наемники на Донбассе с полуночи дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 текущих суток зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. Вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Теги: #рф #оос #ордло
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