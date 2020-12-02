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15:03 02.12.2020

Правительство Украины дало добро на сбор данных для мониторинга гендерного равенства

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Правительство Украины дало добро на сбор данных для мониторинга гендерного равенства

Кабинет министров Украины одобрил осуществление Государственной службой статистики сбора данных для мониторинга гендерного равенства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, для осуществления указанного задания Кабмин утвердил перечень индикаторов, в разрезе которых осуществляется сбор данных для мониторинга гендерного равенства.

Согласно документу, собранная информация будет публиковаться на сайте Госстата

Отмечается, что оценка эффективности реализации механизма обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни и введение европейских стандартов равенства связано с необходимостью соответствующего информационного обеспечения.

Теги: #дискриминация #кабмин
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