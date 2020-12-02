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14:42 02.12.2020

Кабмин одобрил привлечение EUR100 млн от ЕИБ для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение"

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Кабмин одобрил привлечение EUR100 млн от ЕИБ для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение"

Кабинет министров Украины одобрил привлечение EUR100 млн займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)", предусматривающего восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Министерству финансов составить с Государственным агентством автомобильных дорог Украины соглашение о передаче средств займа", - указано в тексте распоряжения.

Помимо этого, правительство на заседании поддержало проект президентского указа относительно делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соглашения "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В нее вошли 11 представителей, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий избран ее главой.

Как сообщалось, Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях востока страны.

Теги: #ордло #кабмин
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