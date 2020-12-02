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14:35 02.12.2020

Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

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Правительство согласовало увольнение Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева в должности главы Херсонской облгосадминистрации, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение Гусева Юрия Вениаминовича от должности главы Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Херсонской ОГА Юрий Гусев возглавил госконцерн "Укроборонпром".

Гусев занимает должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года.

Теги: #херсонская_область #гусев #кадры
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