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14:14 02.12.2020

В Харькове задержана группа наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

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В Харькове задержана группа наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

Оперативники Харьковского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачили группу местных жителей в причастности к сбыту наркотиков на территории Харькова и Изюма.

"Злоумышленники распространяли особо опасное психотропное вещество - PVP-соль. Среди дилеров оказался бывший сотрудник полиции. Сейчас совместно с полицией и прокуратурой Харьковской области проведены обыски, задержали фигурантов группы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, организатор группы (34-летний харьковчанин) привлек в нее ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также бывшего правоохранителя. Объявления для клиентов дилеры размещали на одном из Telegram-каналов. Они распространяли синтетический психотроп PVP-соль путем закладок. Оплату получали наличными при встрече или на банковскую карточку.

По материалам внутренней безопасности Нацполиции прокуратура Харьковской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели почти два десятка санкционированных обысков у фигурантов, обнаружили и изъяли марихуану, ацетилированный опий, PVP-соли, 1,5 килограмма маковой соломы, ампулы с димедролом, метадон, пакеты с семенами конопли. Кроме того, в результате обысков было изъято оружие, спецсредства, автомобили, банковские карты и наличные.

В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан организатор и его сообщники (33-летний мужчина и 41-летняя женщина). В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Теги: #харьков #наркотики
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