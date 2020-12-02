Украина хочет договориться со Швейцарией о проекте создания бюджетного аппарата ИВЛ в ответ на вызовы СОVID-19

Кабинет министров Украины намерен подписать меморандум о взаимопонимании со Швейцарией относительно украинско-швейцарского проекта "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы СОVID-19".

Соответствующий проект меморандума был одобрен на заседании правительства в среду.

На подписание документа уполномочена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина.

Отмечается, что подписание данного меморандума создаст правовые основания для дальнейшего обеспечения его реализации.

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, заключение и практическая реализация Меморандума позволит создать правовые основания для привлечения гранта правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП "Новатор" в Хмельницком.