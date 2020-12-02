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13:51 02.12.2020

В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

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В выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.

"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - сказал он на заседании правительства в среду.

По словам премьера, карантин выходного дня дал положительный эффект, так как по состоянию на 30 ноября за предыдущую неделю было получено на 6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 меньше.

Кроме того, усиленные меры в выходные дни дали возможность стабилизировать ситуацию в больницах, наблюдается выравнивание ситуации с больничными койками.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас правительство нарабатывает меры вероятного усиления карантинных ограничений.

По словам премьера, опросив местные власти, правительство получило информацию о том, что большинство выступает за отмену или ограничение праздничных ярмарок. Кроме того, поддержан запрет проведения концертов.

"Оранжевая" зона предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 чел.; один человек на 10 кв. м площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 чел.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций также временно ограничено (не касается предоставления медпомощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и в случаях наличия риска для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 чел. на 10 кв. м помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Карантин выходного дня действовал в Украине с 14 до 30 ноября.

Теги: #шмыгаль
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