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12:51 02.12.2020

Фракция "Слуга народа" в среду вечером проведет заседание- депутат

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Фракция "Слуга народа" в среду вечером проведет заседание- депутат

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует вечером 2 декабря провести заседание, сообщил член фракции Александр Качура.

"У нас сегодня будет заседание фракции, где-то в 18:30, и мы будем обсуждать несколько законопроектов, среди прочих будет и вопрос о Конституционном суде. Я знаю, что компромиссный законопроект, мы услышим мнения разных коллег, которые входили в состав рабочей группы, специалистов, которые являются конституционалистами", - сказал Качура на брифинге в парламенте в среду.

По его словам, на заседании фракции также планируют обсудить законопроект о Службе безопасности Украины, поскольку к нему возникло множество вопросов.

Вместе с тем на вопрос, ожидают ли на заселении премьер-министра с целью обсудить возможность введения локдауна, Качура подчеркнул, что это было бы вполне логично, хотя предварительно этого вопроса в повестке дня заседания фракции не было.

Теги: #слуга_народа #качура
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