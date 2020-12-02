В Киеве за время пандемии коронавирусом заразились более 3 тыс. медиков, есть случаи повторного заражения – Кличко

За время пандемии COVID-19 в Киеве заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медиков. Инфицируются они преимущественно на работе. Потому медики сегодня - на передовой в борьбе с вирусом, они спасают жизнь и здоровье людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше. Поэтому больше и врачей, медсестер, санитаров, которые, рискуя своим здоровьем, спасают больных COVID-19. Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. в стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587", - сообщил мэр Киева на онлайн-брифинга в среду.

При этом он отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания COVID-19 среди медработников: "Несколько медиков подхватили вирус во второй раз".

"Я призываю всех: когда не соблюдаете правила, когда пренебрегаете своим здоровьем, - надо думать и о том, будет ли кому вас спасать и лечить. Давайте сознательно относиться к ситуации!" - отметил Кличко.