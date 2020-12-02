События

11:18 02.12.2020

В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

1 мин читать
В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

В Киеве во вторник вечером патрульные полицейские приехали на вызов о драке в торговом центре на ул. Декабристов, однако вместо этого задержали женщину, публично употреблявшую наркотики.

"Оказалось, стороны самостоятельно уладили конфликт, поэтому патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок", - сообщает в среду Патрульная полиция Киева на своей странице в соцсети "Фейсбук".

У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом. "На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик", - рассказали в ведомстве.

Патрульные задержали женщину и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.

Источник: https://www.facebook.com/kyivpatrol/

Теги: #киев #полиция #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 02.12.2020
Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

10:12 02.12.2020
Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

20:35 01.12.2020
В Подольском районе Киева в подвале многоэтажки произошел пожар, эвакуированы 10 человек – ГСЧС

В Подольском районе Киева в подвале многоэтажки произошел пожар, эвакуированы 10 человек – ГСЧС

17:48 01.12.2020
По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

17:04 01.12.2020
Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

11:22 01.12.2020
В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19 - 1 799 человек - Кличко

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19 - 1 799 человек - Кличко

09:40 01.12.2020
В Киеве могут ограничить автодвижение на ул.Грушевского из-за митингов под Радой – полиция

В Киеве могут ограничить автодвижение на ул.Грушевского из-за митингов под Радой – полиция

06:22 01.12.2020
Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

23:08 30.11.2020
В двух районах Киева в воздухе выявили продукты горения - КГГА

В двух районах Киева в воздухе выявили продукты горения - КГГА

15:54 30.11.2020
В Киеве полиция за выходные составила более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

В Киеве полиция за выходные составила более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

ПОСЛЕДНЕЕ

В декабре Андреевская церковь станет доступна для посещения после реставрации – Минкультуры

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 149 человек – командование Медсил

ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

Поддержка ФРС будет необходима экономике США длительное время - глава ФРБ Сан-Франциско

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

Посол Украины Корнийчук: мы приложим максимум усилий для привлечения израильских инвестиций

Китайский космический аппарат собрал первую партию лунного грунта для отправки на Землю

У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА