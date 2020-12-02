В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

В Киеве во вторник вечером патрульные полицейские приехали на вызов о драке в торговом центре на ул. Декабристов, однако вместо этого задержали женщину, публично употреблявшую наркотики.

"Оказалось, стороны самостоятельно уладили конфликт, поэтому патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок", - сообщает в среду Патрульная полиция Киева на своей странице в соцсети "Фейсбук".

У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом. "На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик", - рассказали в ведомстве.

Патрульные задержали женщину и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.

Источник: https://www.facebook.com/kyivpatrol/