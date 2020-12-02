События

10:55 02.12.2020

Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

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Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

Киев запустит две станции мониторинга качества воздуха в городе до конца 2020 года.

"Сейчас продолжаются работы по обустройству новых постов мониторинга на Харьковском шоссе и ул.Вербицкого", – сообщил в Facebook экс-депутат Киевсовета Константин Яловой.

По его словам, оборудование будет замерять в воздухе количество основных загрязняющих веществ: мелкодисперсную пыль (РМ 10, РМ 2,5), монооксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксиды азота (NO, N02, NOx), аммиак (NH3), озон, формальдегид. Кроме того, будет оцениваться влажность воздуха, направление ветра, атмосферное давление.

Как сообщалось, Управление экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского горсовета (Киевгоргосадминистрации) договорилось с ООО "Энвимонитор" о создании городской системы сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды столицы за 39,7 млн грн.

 

Теги: #киев #воздух
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