ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

В следующем году Вооруженные силы Украины планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, в том числе в восьми на территории Украины и 14 за рубежом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы приглашаем всех наших партнеров повысить уровень участия в учениях на территории Украины в следующем году. Со своей стороны, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Вооруженные силы Украины готовы присоединиться к соответствующим учениям Альянса, связанным с коллективной обороной", - приводит слова Тарана во время брифинга для послов и военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине пресс-служба Минобороны в среду.

Он также отметил, что Министерство обороны совместно с партнерами работает над повышением квалификации украинских военнослужащих в рамках таких военных тренировочных миссий, как, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER и LMTG-U (JMTG-U - "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина"; UNIFIER - тренировочная миссия ВС Канады; Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, LMTG-U - тренировочная миссия ВС Литовской Республики).