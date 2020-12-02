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10:46 02.12.2020

ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

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ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

В следующем году Вооруженные силы Украины планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, в том числе в восьми на территории Украины и 14 за рубежом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы приглашаем всех наших партнеров повысить уровень участия в учениях на территории Украины в следующем году. Со своей стороны, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Вооруженные силы Украины готовы присоединиться к соответствующим учениям Альянса, связанным с коллективной обороной", - приводит слова Тарана во время брифинга для послов и военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине пресс-служба Минобороны в среду.

Он также отметил, что Министерство обороны совместно с партнерами работает над повышением квалификации украинских военнослужащих в рамках таких военных тренировочных миссий, как, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER и LMTG-U (JMTG-U - "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина"; UNIFIER - тренировочная миссия ВС Канады; Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, LMTG-U - тренировочная миссия ВС Литовской Республики).

Теги: #всу #планы #таран
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