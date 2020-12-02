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10:27 02.12.2020

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

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Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

58% жителей Украины поддерживают введение локдауна в период новогодних праздников, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 28–30 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, 45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 30% считают их слишком мягкими, а 11% - слишком жесткими.

В то же время поддержка внедрения жесткого карантина (локдауна) выросла с 36% до 42% (количество противников уменьшилось с 61 до 55%). Отмечается, что выросло с 55% до 58% количество тех, кто считает, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

По результатам опроса, в течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня снизился с 49% до 44% (количество противников выросло с 49% до 54%). В то же время 34% ожидают, что в результате его введения распространение коронавируса уменьшится, 64% не согласны с этим.

Также 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 25% - против. Помимо прочего, 60% поддерживают введение штрафов для учреждений, работающих вопреки карантину выходного дня, 37% - не поддерживают.

По данным исследования, 55% готовы лично сделать прививку о COVID-19, если вакцина будет бесплатной (40% - не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

В целом за новостями о коронавирусе регулярно следят 59% опрошенных, 21% делают это иногда, 11% - редко, 8% вообще не интересуются такими новостями.

При этом 36% украинцев оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 33% - как напряженное. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также отслеживающих новости о коронавирусе.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #коронавирус #локдаун #опрос
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