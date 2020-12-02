События

10:28 02.12.2020

Поддержка ФРС будет необходима экономике США длительное время - глава ФРБ Сан-Франциско

2 мин читать
Поддержка ФРС будет необходима экономике США длительное время - глава ФРБ Сан-Франциско

Экономике США потребуется поддержка со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в течение продолжительного периода времени, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

Дейли сказала в ходе онлайн-выступления, что ключевые ставки, "вероятно, будут оставаться низкими в течение более длительных сроков" на фоне усилий ФРС помочь экономике выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Это, разумеется, вызывает опасения относительно финансовой устойчивости", - отметила она, поскольку крайне низкие ставки стимулируют инвесторов вкладываться в потенциально более рисковые активы в поисках более высоких доходов.

Тем не менее, несмотря на эти риски, ФРС должна продолжать применять те инструменты, которые, по мнению регулятора, помогут экономике восстановиться, считает она.

"Процентные ставки - это простой инструмент", - сказала Дейли, отметив, что "их изменение для борьбы с финансовым дисбалансом ограничивает позитивные последствия и потенциально значительные понижательные факторы".

По ее словам, для обеспечения финансовой стабильности необходимо использовать инструменты регулирования, такие как стресс-тесты для финансовых институтов. Дейли отметила, что у ФРС также есть полномочия для того, чтобы запретить банкам выплачивать дивиденды или осуществлять обратный выкуп акций в ряде обстоятельств. Федрезерв должен увеличивать число инструментов регулирования в предстоящие годы, чтобы защититься от рисков, сказала Дейли.

По словам главы ФРБ Сан-Франциско, все стимулирующие меры ФРС на данный момент направлены на то, чтобы помочь экономике справиться с кризисными ситуациями, вызванными пандемией, и на текущий момент они оказывают положительное влияние на отрасли экономики, чувствительные к изменению процентных ставок.

"Мы должны сохранять бдительность, - сказала Дейли. - ФРС будет готова реагировать с использованием полного спектра инструментов до тех пор, пока COVID-19 нас не покинет".

Дейли сказала журналистам после выступления, что ожидает замедления темпов восстановления экономики на фоне скачка числа новых заражений коронавирусом.

Теги: #сша #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:29 02.12.2020
Американский Минюст расследует дело о возможных взятках администрации Трампа в обмен на президентское помилование - СМИ

Американский Минюст расследует дело о возможных взятках администрации Трампа в обмен на президентское помилование - СМИ

09:28 02.12.2020
Трамп обсуждал возможное помилование своих детей, зятя и адвоката - СМИ

Трамп обсуждал возможное помилование своих детей, зятя и адвоката - СМИ

07:31 02.12.2020
Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

07:01 02.12.2020
Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

05:39 02.12.2020
Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

04:37 02.12.2020
Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования действий ФБР при "деле об РФ"

Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования действий ФБР при "деле об РФ"

02:27 02.12.2020
Трамп подал иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Висконсин

Трамп подал иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Висконсин

00:56 02.12.2020
Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд

Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд

23:52 01.12.2020
Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

Украина и Австралия обсудили возможности выхода украинской продукции на австралийский рынок, а также привлечение австралийских инвестиций и технологий в страну

21:51 01.12.2020
Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

В декабре Андреевская церковь станет доступна для посещения после реставрации – Минкультуры

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 149 человек – командование Медсил

Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

ВСУ в 2021г планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, - Таран

У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники - соцопрос

Посол Украины Корнийчук: мы приложим максимум усилий для привлечения израильских инвестиций

Китайский космический аппарат собрал первую партию лунного грунта для отправки на Землю

У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА