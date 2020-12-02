Поддержка ФРС будет необходима экономике США длительное время - глава ФРБ Сан-Франциско

Экономике США потребуется поддержка со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) в течение продолжительного периода времени, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

Дейли сказала в ходе онлайн-выступления, что ключевые ставки, "вероятно, будут оставаться низкими в течение более длительных сроков" на фоне усилий ФРС помочь экономике выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Это, разумеется, вызывает опасения относительно финансовой устойчивости", - отметила она, поскольку крайне низкие ставки стимулируют инвесторов вкладываться в потенциально более рисковые активы в поисках более высоких доходов.

Тем не менее, несмотря на эти риски, ФРС должна продолжать применять те инструменты, которые, по мнению регулятора, помогут экономике восстановиться, считает она.

"Процентные ставки - это простой инструмент", - сказала Дейли, отметив, что "их изменение для борьбы с финансовым дисбалансом ограничивает позитивные последствия и потенциально значительные понижательные факторы".

По ее словам, для обеспечения финансовой стабильности необходимо использовать инструменты регулирования, такие как стресс-тесты для финансовых институтов. Дейли отметила, что у ФРС также есть полномочия для того, чтобы запретить банкам выплачивать дивиденды или осуществлять обратный выкуп акций в ряде обстоятельств. Федрезерв должен увеличивать число инструментов регулирования в предстоящие годы, чтобы защититься от рисков, сказала Дейли.

По словам главы ФРБ Сан-Франциско, все стимулирующие меры ФРС на данный момент направлены на то, чтобы помочь экономике справиться с кризисными ситуациями, вызванными пандемией, и на текущий момент они оказывают положительное влияние на отрасли экономики, чувствительные к изменению процентных ставок.

"Мы должны сохранять бдительность, - сказала Дейли. - ФРС будет готова реагировать с использованием полного спектра инструментов до тех пор, пока COVID-19 нас не покинет".

Дейли сказала журналистам после выступления, что ожидает замедления темпов восстановления экономики на фоне скачка числа новых заражений коронавирусом.