События

10:12 02.12.2020

Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

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Следователя ГБР, полицейского и внештатного советника главы Полтавской ОГА будут судить за попытку обманом завладеть $80 тыс

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении следователя расположенного в Полтаве территориального управления ГБР и двух человек по факту завладения чужим имуществом путем обмана, несанкционированного изменения обрабатываемой в автоматизированных системах информации, а также составление и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

"Расследованием установлено, что следователь по предварительному сговору с бывшими правоохранителем и внештатным советником главы Полтавской облгосадминистрации пытались путем обмана завладеть денежными средствами потерпевшего в сумме $80 тыс. За указанную сумму они обещали якобы активизировать следователем ГБР досудебное расследование в уголовном производстве по заявлению потерпевшего, в том числе проведение следственных, негласных следственных и иных процессуальных действий", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.

При получении части денежных средств - $40 тыс. следователя ГБР вместе с двумя сообщниками задержали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Теги: #гбр #прокуратура #полиция
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