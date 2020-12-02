Вакцинация от COVID-19 стартует в Британии со следующей недели - глава Минздрава

Британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели, заявил в среду телеканалу Sky news министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

"Национальная служба здравоохранения Великобритании готова к этому, так что с начала следующей недели мы начнем в нашей стране программу вакцинации населения против COVID-19", - сказал министр.

Таким образом Хэнкок прокомментировал информацию об одобрении британскими надзорными органами вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

"Как мы знаем из более ранних заявлений, вакцина эффективна, MHRA (Агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения - ИФ) одобрило ее, безопасную с клинической точки зрения, и у нас есть вакцина - это очень хорошие новости", - отметил министр.

В то же время он признал сложность распространения препарата, поскольку его нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Однако, заверил он, Национальная служба здравоохранения Великобритании во всех частях страны готовится справиться с такой задачей.

"Это не просто, но мы располагаем соответствующими планами", - добавил он.

Ранее стало известно, что Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что разрешение использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

1 декабря BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в Европейское агентство по лекарственным средствам для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.