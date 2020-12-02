Американский Минюст расследует дело о возможных взятках администрации Трампа в обмен на президентское помилование - СМИ

Министерство юстиции США расследует возможную коррупционную схему передачи взяток в администрацию за то, чтобы получить президентское помилование обвиненных в совершении преступлений, сообщают американские СМИ со ссылками на рассекреченные документы федерального суда.

В частности, как следует из документов, федеральные прокуроры в Вашингтоне заявили, что они получили доказательства коррупционной схемы, суть которой заключалась в том, что кто-то "предлагал значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора".

Прокуроры также расследуют "секретную лоббистскую схему", в которой два неустановленных лица "действовали в качестве лоббистов высокопоставленных чиновников Белого дома, не соблюдая требования о регистрации закона о раскрытии лоббистской информации".

Примерно половина 18-страничного документа была подвержена редактированию, в результате общедоступная версия содержала мало подробностей предполагаемой схемы, в ней не называются фамилии людей, потенциально вовлеченных в нее, отмечается в сообщениях СМИ.

Телеканал CNN напоминает, что Дональд Трамп за время своего президентства помиловал 29 человек и смягчил приговоры 16 людям. Только на прошлой неделе Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был осужден за то, что лгал на допросах в ФБР.