Великобритания одобрила применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщило британское министерство здравоохранения.

"Правительство сегодня приняло рекомендации Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech", - говорится в заявлении представителя Минздрава, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Сообщается, что после анализа данных клинических испытаний вакцины эксперты MHRA "пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) в скором времени опубликует финальные рекомендации приоритетным группам для получения вакцины, в том числе жителям домов престарелых, медицинским работникам, пожилым и клинически крайне уязвимым (лицам - ИФ)", - отмечается в заявлении.

В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что санкционирование использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

1 декабря BioNTech обнародовала пресс-релиз, согласно которому BioNTech и Pfizer направили запрос в EMA для получения разрешения на использование разработанной ими вакцины от COVID-19.

20 ноября Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.