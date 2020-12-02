СБУ задержала инспектора Галицкой таможни за систематические взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал неправомерной выгоды от 60000 гривен. На своем посту он проработал 1.5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств. Правоохранители задержали фигуранта в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки", - сказано в сообщении.

Как установило следствие, чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто. За фиксированную сумму средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста в коррупционной деятельности.