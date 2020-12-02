Число заражений COVID-19 в мире превысило 63,8 млн, жертв вируса - почти 1,5 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 среды 63 млн 827 тыс. 378 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 598 тыс. 23, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 499 тыс. 947 против 1 млн 467 тыс. 673 на утро вторника, выздоровели более 40,9 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 715 тыс. 635 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 174 тыс. 951) и 270 тыс. 532 летальных исхода (рост - 2 тыс. 509), излечились более 5,2 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 тыс. 604 человека. Всего зафиксировано 9 млн 499 тыс. 413 случаев заболевания. Число скончавшизхся увеличилось за сутки на 501 до 138 тыс. 122, поправились почти 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 386 тыс. 787 заболевших, что на 50 тыс. 909 больше, чем сутками ранее, умерли 173 тыс. 817 больных (рост - 697), вылечились 5,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 190,7. В США на 1 млн жителей скончался 835 человек, Индии - 100, Бразилии - 816.