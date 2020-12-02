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08:13 02.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

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В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 141 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 882 человек, умерли 169 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13 882 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 1 декабря в Украине было зафиксировано 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом; 30 ноября было 9 946 новых случаев, 29 ноября 12 978 заболевших, 28 ноября был новый рекорд в 16 294 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 758 264 человек, 12 717 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 369 054 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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