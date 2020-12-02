Российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение прошлых суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020г. Провокационные враждебные выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников", - сообщается в утренней сводке штабе на странице в Фейсбук в среду утром.

Так, огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Екатериновка. С автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной.

"С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.