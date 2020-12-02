Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

Около 20 миллионов человек могут быть привиты против COVID-19 к концу 2020 года, сообщил главный советник программы президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом Монсеф Слауи.

"В течение 24 часов, может быть, самое большее - через 36-48 часов с момента утверждения вакцина может стать доступной для людей", - цитирует чиновника газета Washington Post.

По его словам, большинство американцев получат доступ к высокоэффективным вакцинам к середине 2021 года.

Слауи сказал, что начиная с января в оборот будет поступать от 60 млн до 70 млн доз вакцины.

Накануне министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что до Рождества (25 декабря) в обороте могут появиться две вакцины - от компаний Pfizer и Moderna.

Ожидается, что разрешение на применение вакцины от Pfizer Управление по санитарному надзору США (FDA) выдаст на заседании 10 декабря, вакцины от Moderna - 17 декабря.

"Таким образом, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в оборот и станут доступными до Рождества", - сказал Азар в эфире телеканала CBS.

Поставками вакцины будет заниматься федеральное правительство, вопросами распределения внутри штатов - губернаторы.