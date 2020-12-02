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06:26 02.12.2020

С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

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С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

С 16 января 2021 сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - написал Кремень на своей странице в фейсбуке.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену, подчеркнул Кремень.

"Наш почтовый адрес: 01001, г.Киев, переулок Музейный, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua", - добавил Кремень. 

Теги: #язык #украина #сфера #обслуживания
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