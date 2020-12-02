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05:39 02.12.2020

Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

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Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

Советники по вакцинам центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) проголосовали за то, чтобы вакцину против COVID-19 первыми получили работники медучреждений и те, кто живёт в учреждениях долгосрочного ухода, сообщает телеканал CNN.

В ходе голосования 13 советников проголосовали за то, чтобы медработники и те, кто живет в учреждениях долгосрочного ухода, получили доступ к вакцине первыми. Против проголосовала только доктор Хелен Тэлбот из университета Вандербильта. Она выразила обеспокоенность тем, что вакцина не была испытана на клиентах учреждений длительного ухода.

Отмечается, что под "резидентами учреждений долгосрочного ухода подразумеваются взрослые, проживающие в учреждениях, предоставляющих различные услуги, включая медицинскую и личную помощь, лицам, которые не могут жить самостоятельно".

К медицинскому персоналу относятся "оплачиваемые и неоплачиваемые лица, работающие в медицинских учреждениях, которые потенциально могут подвергнуться прямому или косвенному воздействию инфекционных материалов."

Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что на долю клиентов учреждений длительного ухода приходится 6% случаев заболевания коронавирусом и 40% смертей от COVID-19 в США. Более 240 тыс. медицинских работников были заражены коронавирусом и 858 умерли.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору США (FDA) проведёт заседание, на котором рассмотрит заявку компании Moderna на экстренное использование ее вакцины от коронавируса COVID-19, 17 декабря.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в прошлую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.

В то же время, министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что обе вакцины могут появиться в обороте уже до Рождества (25 декабря).

По его словам, разрешение на применение вакцины от Pfizer, как ожидается, FDA выдаст на заседании 10 декабря.

"Таким образом, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в оборот и станут доступными до Рождества", - сказал Азар в эфире телеканала CBS.

Поставками вакцины будет заниматься федеральное правительство, вопросами распределения внутри штатов будут заниматься губернаторы.

Теги: #доступ #сша #вакцина #коронавирус
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