События

04:37 02.12.2020

Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования действий ФБР при "деле об РФ"

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Генпрокурор США Уильям Барр обьявил о решении повысить статус Джона Дарэма, расследующего действия ФБР во время так называемого "российского дела".

"Я решил, что на Дарэма должны распространяться те же правила, что в своё время - на Роберта Мюллера. Это даст Дарэму и его команде гарантию, что они смогут беспрепятственно завершить работу вне зависимости от окончательных результатов выборов", - заявил он агентству Associated Press.

Таким образом Дарэм станет специальным советником при Минюсте. Уволить его будет возможно только в случае грубейших нарушений с его стороны ряда правил. Он также сможет продолжить работу и в случае смены власти и прихода в Белый дом администрации демократа Джо Байдена.

Цель Дарэма - понять, кто и почему начал расследование в отношении штаба Дональда Трампа по делу о предполагаемом сговоре с РФ перед американскими выборами 2016 года. То расследование провёл спецпрокурор Роберт Мюллер, не обнаруживший признаков подобного сговора. Президент США считает, что расследование в отношении его штаба было инициировано его противниками исключительно в политических целях и без серьёзных оснований. Задача Дарэма - разобраться в этой ситуации.

Теги: #расследование #сша #россия
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