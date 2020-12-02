Проректора столичного университета будут судить за взятку в более 200 тыс. грн

В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении проректора одного из столичных университетов, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн, сообщила пресс служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении проректора одного из столичных университетов, уличенного в получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. грн (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно материалам следствия, проректор организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.

"Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.