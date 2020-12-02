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01:31 02.12.2020

Администрацию Жовкивской больницы, где накануне умерли два пациента на ИВЛ, подозревают в халатности

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Правительственная комиссия сделала предварительные выводы относительно смерти пациентов, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, из-за обесточивания Жовкивской больницы во Львовской области. Руководство медучреждения подозревают в халатности, сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не поступила никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

В пресс-службе ОГА отметили, что на владельца больницы, а именно на Жовковский районный совет, подготовили письмо с инициативой увольнения руководства больницы.

"Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, эти случаи смерти связаны с отключением энергии", - отметил глава комиссии Андрей Голдун.

В пресс-службе ОГА также добавили, что администрация Жовкивской центральной районной больницы должна немедленно разработать алгоритм действий на случай возникновения аварийных ситуаций в больнице.

Как сообщалось, 30 ноября полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовковской районной больницы, находившихся в реанимации на аппаратах ИВЛ, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области. 

Теги: #больница #украина #халатность #львовская_область
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