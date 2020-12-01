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22:16 01.12.2020

Госаудитслужба предложила ликвидировать Николаевский порт

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Госаудитслужба предложила ликвидировать Николаевский порт

Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки рекомендовала Министерству инфраструктуры ликвидировать Николаевский морской торговый порт, сообщила пресс-служба Госаудитслужбы.

"По результатам аудита Государственная аудиторская служба Украины рекомендовала Министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об изъятии ГП "Николаевский морской торговый порт" из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такое, что не соответствует критериям стратегически важного объекта. Рекомендуется поручить ГП "Администрация морских портов Украины"исключить ГП "НМТП" из Реестра морских портов Украины. Кроме того, предложено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия как самостоятельного субъекта хозяйствования и его ликвидации, определив правопреемником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов ГП "АМПУ» в лице администрации Николаевского морского порта", - говорится в сообщении.

Как сообщается, специалисты управления южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провели финансовый аудит деятельности предприятия "Николаевский морской торговый порт" за период с 01 марта 2018г. по 29 февраля 2020г., которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины. По результатам проверки, несмотря на наличие прибыли фактически Николаевский порт не осуществил перегрузки ни одной тонны груза.

Отмечается, что порт передал свои производственные средства в аренду частным операторам к концу 2029-2030 лет без права расторжения договора в одностороннем порядке. При этом сам Николаевский порт не проверяет состояние переданного в аренду государственного имущества.

Также сообщается, что штат порта состоит из административно-управленческого и обслуживающего персонала с зарплатой в три раза выше средней по отрасли. Доходы формируют пассивные поступления за аренду, но долги перед кредиторами за два года выросли в 3,5 раза и достигли 44,13 млн грн. На этом фоне износ основных средств предприятия приближается к 100%.

Кроме того, аудит выявил неэффективные расходы и упущенные выгоды на общую сумму почти 127 млн грн. 

 

Теги: #порт #госаудитслужба #николаев #украина #ликвидация
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