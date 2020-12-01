На Херсонщине за сутки подтверждено 288 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в четверг, 01 декабря, лабораторно подтвердились 288 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 1383 ПЦР-исследования и 976 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Гусев на своей странице в фейсбуке.

Глава ОГА подчеркнул, что среди заболевших 11 детей и 14 медицинских работников. По его словам, состояние больных удовлетворительное, 267 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек.

Он также отметил, что выздоровели 197 человек.

Гусев добавил, что сейчас в области 10659 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 4 964 человек выздоровели, 5 455 инфицированных и 240 человека умерли.