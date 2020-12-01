Елизавета II и принц Филипп впервые с 80-х годов проведут Рождество без семьи

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп в условиях пандемии COVID-19 проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников, сообщает во вторник издание Daily Mail.

"Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке", - цитирует издание заявление представителя Букингемского дворца.

Обычно 94-летняя королева и ее 99-летний супруг проводят праздники с близкими родственниками в Сандрингемском дворце. Но в этом году они отказались от участия в празднествах и планируют остаться в Виндзорском замке, где они ведут уединенный образ жизни с октября. Это первый подобный случай с 1980-х годов, отмечают европейские СМИ.

Великобритания решила на пять дней - с 23 по 27 декабря - смягчить ограничения из-за коронавируса и разрешить собираться дома трем семьям, не живущим вместе.