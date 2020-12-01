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20:56 01.12.2020

Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

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Кулеба назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с посол Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто назвал безосновательной спекуляцией утверждение о якобы "запугивании" венгров в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, 1 декабря в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине, которого принял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы имеет место" запугивание "венгерской общины или ее части, является безосновательной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - заявил министр, подчеркнув, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Министр также добавил, что венгерские украинцы являются неотъемлемой частью украинского общества.

Так, глава украинского внешнеполитического ведомства призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях. Министр назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины - депутаты объединенных территориальных громад на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любой другого государства, в частности Венгрии.

Кроме того, Кулеба сообщил венгерскому дипломату, что следственные действия правоохранительных органов в Закарпатской области происходят в пределах полномочий СБУ относительно отдельных граждан Украины, и не направлены против венгерского национального меньшинства.

Как сообщалось, ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Министр МВД Украины Арсен Аваков, заявил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, являются врагами Украинского государства и правоохранители приложат все усилия для их разоблачения и наказания.

Служба безопасности Украины сообщила, что тщательно проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской территориальной громады (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области).

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители начали уголовное производство по факту угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области.

Теги: #венгрия #угрозы #мид
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