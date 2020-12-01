Водитель наехавшей на пешеходов в ФРГ машины был пьян, у него могут быть проблемы с психикой

Водитель наехавшей на пешеходов в городе Трир машины был пьян, не исключено психическое заболевание, сообщил глава городской прокуратуры Петер Фритцен.

"Указаний на то, что какую-либо роль играл террористический, политический или религиозный мотив - нет. Возможно, у задержанного есть картина психического расстройства", - сказал Фритцен журналистам во вторник, прямую трансляцию выступления ведет телеканал Welt.

По его словам, некоторое время назад мужчина проходил психиатрическое освидетельствование, но эта информация - предварительная и требует проверки.

Помимо этого, в крови водителя машины определили наличие 1,4 промилле алкоголя.

"Он находился под воздействием алкоголя", - сказал Фритцен. Задержанный мужчина - 1969 года рождения, гражданин Германии родом из Трира. Мотивы преступления неизвестны.

По последним данным, в результате выезда автомобиля на пешеходную зону погибли четыре человека, в том числе девятимесячный младенец.