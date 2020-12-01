В Подольском районе Киева в подвале многоэтажки произошел пожар, эвакуированы 10 человек – ГСЧС

В Подольском районе столицы в подвале 9-этажного жилого дома вечером во вторник произошел пожар, спасатели вывели на безопасное расстояние 10 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"1 декабря в 17:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступила информация о пожаре на ул. Набережно-Рыбальской, 9, что в Подольском районе столицы", сказано в сообщении на странице в Facebook.

По прибытию к месту вызова было установлено, что в подвале 9-этажного жилого дома произошел пожар.

Спасатели локализировали пожар в 18:06, а в 18:17 - ликвидировали.

"Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому с верхних этажей были выведены на безопасное расстояние 10 человек", - добавили в ведомтсве.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.