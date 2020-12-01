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20:24 01.12.2020

Генсек НАТО усматривает нарушение международного права в присутствии российских военных в Приднестровье

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Генсек НАТО усматривает нарушение международного права в присутствии российских военных в Приднестровье

Молдова - это еще один пример того, как Россия развертывает свои войска против воли правительств соседних стран, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, "присутствие российских военных в Приднестровье является нарушением территориальной целостности Молдовы".

"Это еще один пример того, как Россия довольно часто нарушает международное право и территориальную целостность стран, включая Молдаву", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня совещания онлайн министров иностранных дел НАТО.

Он напомнил о партнерских отношениях альянса и Молдовы. "Мы высоко ценим сотрудничество с Молдовой как с партнером Североатлантического альянса", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг поздравил с избранием президентом страны Майю Санду и сообщил, что ждет возможности встретиться с ней.

Избранный президент Молдовы накануне высказалась за диалог с Россией по вопросу вывода войск РФ с территории Приднестровья.

"Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск, которая находится на территории Молдовы без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдовы на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которые они охраняют", - заявила Санду в понедельник на пресс-конференции.

Она добавила, что есть и вторая часть вооруженных формирований России в Молдавии - миротворческие силы. "Миротворческие силы находятся в Молдавии в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. И мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении лет", - сказала Санду.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал безответственными заявления Санду о необходимости вывода из Приднестровья российских военнослужащих.

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Теги: #приднестровье #россия #генсек
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