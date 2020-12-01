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20:02 01.12.2020

НАБУ завершило расследование попытки подкупа руководства Бюро и САП

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НАБУ завершило расследование попытки подкупа руководства Бюро и САП

Завершено расследование организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии и природных ресурсов времен прежней власти.

"1 декабря 2020г трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд", - сообщает во вторник вечером пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых: - первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве - ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины; - один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины; - экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

"Расследование в отношении организатора преступления - экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском", - добавили в НАБУ.

В Бюро также напомнили, что в июне 2020г НАБУ и САП разоблачили "на горячем" трех человек, сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019г Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В июле 2020г НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру. Поскольку местонахождение бывшего чиновника не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно - направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационной организации по последнему известному месту жительства и телефонной связи.

Уголовное производство в отношении попытки подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировано 3 июня 2020 года, то есть с момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержаний прошло всего 9 дней. "Спешка лиц, которые передавали взятку, была связана с приближением дня рождения экс-министра", - добавили в Бюро.

В НАБУ напомнили, что эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

В НАБУ не упоминают имени упоминаемого экс-министра экологии и природных ресурсов. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николае Злочевском.

Теги: #расследование #набу #сап #подкуп
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